ROMA (ITALPRESS) – Attenzione massima all’area della stazione Termini con un progetto di riqualificazione al via da luglio. E’ quanto ha annunciato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla prefettura di Roma.

“Abbiamo fatto una proficua discussione su quella che è la situazione di degrado e di sicurezza soprattutto intorno all’area della stazione di Roma Termini – ha dichiarato -, abbiamo già implementato una serie di servizi di alto impatto, e i numeri ci danno l’idea che siamo sulla strada giusta, continueremo e ci siamo ripromessi di allargare la sfera di attenzione. Siamo consapevoli che gli ultimi episodi sottolineano la presenza di problemi seri da affrontare con la massima attenzione e serietà però ricordo che non ci sono stati episodi, soprattutto tra i più gravi, che non abbiano avuto nella quasi immediatezza la risposta delle forze dell’ordine”. Il ministro dell’Interno ha ricordato che quella intorno alle stazioni “è sempre un’area molto particolare, le stazioni sono luogo di attrazione ed emarginazione sociale, Roma Capitale ha censito 160 persone di 35 nazionalità” con problemi “il clima è molto complesso”. Piantedosi ha annunciato anche “elementi di grande novità a partire da un grande progetto di riqualificazione dell’area da luglio in vista delle celebrazioni del Giubileo, interventi che riguarderanno la zona compresa tra piazza dei Cinquecento a piazza della Repubblica. Noi abbiamo convenuto di cogliere questa occasione per accompagnare questo progetto e condividerlo per vedere se possiamo approfittarne per creare condizioni strutturali per una presenza strutturale delle Forze dell’ordine. Dall’inizio dell’anno abbiamo implementato il presidio con 3 mila unità delle forze di polizia solo per l’area della stazione Termini con 30 mila persone controllare delle quali 10 mila straniere”. Il ministro dell’Interno ha poi ribadito: “C’è un’attenzione massima e ci vedremo periodicamente con il prefetto. Noi siamo consapevoli che intorno a Roma Termini c’è un fenomeno da affrontare e risolvere, il progetto di riqualificazione può avere un’importanza strutturale notevole, l’hub vaccinale sarà superato. E’ una grande sfida, una grande scommessa. Roma avrà una parte importante delle nuove risorse umane delle forze dell’ordine con 50 unità in più, stiamo invertendo il trend del turn over”.

