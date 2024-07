ROMA (ITALPRESS) – “L’antisemitismo è un tema assolutamente trasversale, mi preoccupa ancor di più quando si traduce in azioni violente su strada, come abbiamo visto con bandiere bruciate o con gli assalti alla Brigata Ebraica”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ospite alla sesta edizione del “Forum in Masseria” a Manduria.

“La trasversalità del fenomeno non attenua la colpa di chi, vivendo all’interno di una compagine giovanile di partito, ripropone gestualità che, se non fossero così serie, andrebbero definite tragiche carnevalate”.

Per Piantedosi “ha fatto bene il presidente Meloni, e con lei i big del partito, come La Russa, Crosetto, Donzelli, a preannunciare azioni molto serie per coloro che si sono resi artefici di quei comportamenti”.

