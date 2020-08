ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini, prosegue l’esame del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti. Dopo la relazione dell’assessore Massimiliano Valeriani, che ha illustrato i punti principali della proposta di delibera, si è sviluppata la discussione generale, con gli interventi dei vari gruppi politici. In precedenza, all’inizio della seduta, il Consiglio ha bocciato due richieste del Movimento 5 stelle, una questione pregiudiziale (per difformità rispetto alla normativa europea, come illustrato dalla consigliera Corrado) e una sospensiva, con la quale si chiedeva di riportare il provvedimento in commissione. L’esame del testo con i relativi emendamenti e subemendamenti è iniziato mercoledì 29 luglio.

In mattinata sono stati approvati 10 emendamenti sulla riconversione ecologica degli impianti esistenti (Orlando Tripodi – Lega), sui finanziamenti per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento pubblici (Laura Cartaginese – Lega), sulla necessità di procedure amministrative semplificate (Stefano Parisi – Lazio 2018), sul potenziamento dei controlli per evitare infiltrazioni della criminalità organizzata (Gaia Pernarella – M5s), sull’introduzione di una addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica per i Comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi della raccolta differenziata, a partire dai dati sulla raccolta del 2021 (Devid Porello – M5s).

Gli altri emendamenti approvati, tutti del gruppo FdI, primi firmatari Fabrizio Ghera e Giancarlo Righini, riguardano le risorse in favore dei Comuni per realizzare impianti di compostaggio di prossimità, la promozione della realizzazione di impianti a gestione pubblica o a partecipazione maggioritaria pubblica, il riciclo e il riuso, la pubblicazione dei progetti di nuovi impianti, la raccolta porta a porta.

