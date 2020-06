ROMA (ITALPRESS) – “E’ il tempo di produrre con concretezza e aprire i cantieri, ma è anche il tempo della qualità degli investimenti. Per questo dietro ogni centesimo investito c’è una precisa visione della nostra regione e del nostro Paese”. Nicola Zingaretti presenta così il piano sugli investimenti da 6,8 miliardi di euro per l’intero territorio. Nel corso di una conferenza stampa organizzata dalla Regione Lazio, il governatore ha illustrato il piano della ripartenza, post emergenza sanitaria, riguardante l’avvio di opere pubbliche con 2mila cantieri (400 avviati entro il mese di giugno con uno stanziamento iniziale di 270 milioni di euro) e con 4,8 miliardi di euro per la riconversione green e antisismica dell’intero patrimonio Ater con cantieri in 80.000 alloggi. “Siamo proiettati in un’altra emergenza, quella che deriva dagli effetti economici del virus – ha spiegato Zingaretti -. Bisogna reagire e per questo come regione Lazio abbiamo messo in campo un pacchetto di misure per creare lavoro e introdurre liquidità legata a una prospettiva di costruzione di un percorso di vita”.

Zingaretti ha inoltre sottolineato che “una task force, presieduta da Daniele Leodori, ogni 30 giorni darà aggiornamenti circa la mole di lavoro”. Entrando nel merito del piano il governatore ha annunciato 780 milioni di euro per la viabilità su ferro e sulla mobilità sostenibile, progetti destinati 155 cantieri stradali. Al suo interno “segnalo 50 milioni di euro per opere infrastrutturali sulla Ryder Cup – ha detto Zingaretti -, il più importante evento sportivo che verrà ospitato nel nostro territorio. Un indotto economico finanziario molto importante”. Tra i milioni stanziati per la mobilità su ferro invece si contano 41 milioni sulla Stazione Flaminio, mentre 16 milioni di euro verranno utilizzati per la realizzazioni delle ciclovie. Nel piano regionale sono inclusi anche l’Ater per 200 milioni di euro di cantieri e 140 milioni di euro utilizzati per quasi 250 interventi sulla tutela del suolo. Poi il punto sull’edilizia sanitaria, un piano “molto importante attorno al miliardo di euro – ha osservato Zingaretti -. Ci concentriamo su una prima tranche da 358 milioni per 276 cantieri di edilizia sanitaria, si chiuderà anche la vicenda dell’Ospedale Bel Colle di Viterbo”.

In campo agricolo, invece, “44 milioni di euro per 170 interventi nei parchi naturali, aree naturali e itinerari naturali, altra idea di turismo e di fruizione da parte dei cittadini”. Sono 400 i milioni a disposizione per 619 scuole, cantieri molto attesi per la messa in sicurezza e sui quali la regione sta cercando di correre in vista della riapertura del prossimo anno scolastico. In chiusura si segnalano 48 milioni di euro su 26 cantieri per il patrimonio immobiliare regionale, 18 milioni di euro per 14 teatri in tutto il territorio regionale e 5 milioni e mezzo di euro per 140 cantieri riguardanti l’impiantistica sportiva.

(ITALPRESS).