ROMA (ITALPRESS) – “In queste settimane si sono svolte le prime missioni operative della struttura di missione” del Piano Mattei “a Bruxelles, poi la struttura di missione è stata ad Addis Abeba e in Costa d’Avorio, nei prossimi giorni sono previste ulteriori visite in Kenya, Marocco e Tunisia. In parallelo si sono svolte alcune riunioni con le principali istituzioni finanziarie e internazionali che secondo me saranno molto importanti in questo ragionamento”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando alla cabina di regia sul Piano Mattei.

“Per fare una cosa come quella che abbiamo in testa, c’è bisogno del contributo di tutto il sistema Italia e quindi puntiamo a coinvolgere altri mondi, altre persone e altre realtà, ma sono ottimista perchè ho trovato davvero molto interesse e molta voglia di esserci: c’è una comprensione di fondo della strategia che stiamo cercando di mettere in campo”, ha aggiunto.

“Faremo tesoro ovviamente di questa disponibilità e cercheremo di sfruttarla al massimo”, ha sottolineato Meloni.

