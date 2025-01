ROMA (ITALPRESS) – Una delegazione di Leonardo, guidata dal presidente Stefano Pontecorvo, è in missione in Costa d’Avorio per dare piena attuazione al Piano Mattei a favore del paese africano.

La missione è finalizzata ad illustrare ed a mettere a disposizione del governo di Abidjan le tecnologie dell’azienda italiana nel piano di collaborazione previsto. Per queste ragioni la delegazione ha avuto incontri istituzionali, tra cui i ministri dell’Agricoltura, dell’Interno e della Digitalizzazione.

Nelle riunioni sono state illustrate le possibili applicazioni tecnologiche di Leonardo nel settore agricolo, in quello della cyber sicurezza, nella digitalizzazione, nella sanità.

Attraverso le competenze dell’azienda nel campo della cyber security, quelle di Telespazio e di e-Geos sviluppate e nel settore della geo-informazione, unite a soluzioni tecnologiche avanzate, come l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale, la raccolta e l’analisi di big data e il cloud, l’azienda è in grado di rispondere alle esigenze del governo ivoriano, anche in campo infrastrutturale.

Nei prossimi giorni, una delegazione di Leonardo, sempre nell’ambito del Piano Mattei, andrà in visita in altri paesi del Nord Africa, ed è già stata in Angola.

La delegazione di Leonardo è stata accompagnata in tutti gli incontri istituzionali ad Abidjan dall’ambasciatore d’Italia in Costa d’Avorio, Arturo Luzzi, e dall’ambasciatrice ivoriana a Roma, Nogozene Bakayoko.

