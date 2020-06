“In Italia non c’è alcuna concorrenza tra la ricettività alberghiera e quella extra-alberghiera. La ricetta di Colao sul turismo è sbagliata e guarda al passato. Non vogliamo credere possa essere strumentale a un piano strategico di lungo periodo per il comparto turistico in Italia, se davvero vogliamo rilanciare l’economia e il turismo del nostro Paese”. Così il presidente della Fiaip, Gian Battista Baccarini, intervenendo in Consiglio nazionale della Federazione. “Il settore turistico è impattato dalla pandemia in modo gravissimo, con margini di recupero nel secondo semestre molto limitati. Oggi – prosegue – è necessario far leva anche sugli affitti brevi e le locazioni immobiliari come leva fondamentale per far ripartire l’economia locale di molti centri urbani e quella di molte città d’arte. Ci appelliamo al Governo e a tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione affinché la Fase 3 possa vedere presto un progetto omogeneo e moderno per tutta l’economia e non a favore di un settore specifico o una categoria”.

“La crisi economica causata dal Covid-19 rischia di annientare un sistema produttivo già indebolito come quello del turismo, con conseguenze terribili sulle condizioni economiche di tutti i suoi operatori. Per uscire dalla crisi e arginare gli effetti della globalizzazione e proteggere il settore e i suoi occupati, abbiamo bisogno di fare rete tra gli operatori per arginare gli effetti del lockdown e non lasciare nessuno indietro”, conclude Baccarini. (ITALPRESS).