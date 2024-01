Si è conclusa al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la seconda riunione del Tavolo di consultazione istituito dal ministro Salvini per l’adozione di un Piano casa e di future iniziative in materia di politiche abitative. “Accogliamo con favore il rispetto dei tempi annunciati dal ministro Salvini e la reale attenzione alle proposte presentate, auspicando in un prosieguo dei lavori concreto e fattivo che porti brevemente ad una sintesi”, sottolinea Gian Battista Baccarini, presidente della Fiaip. “La priorità oggi è quella di creare le condizioni al fine di aumentare l’offerta sul mercato di abitazioni che determinerà fisiologicamente un calmieramento dei valori sia di locazione che di compravendita agevolando l’accesso alla casa a tutela del diritto all’abitazione”, aggiunge. “Per fare ciò, nei giorni scorsi abbiamo presentato una memoria contenente una serie di proposte percorribili prioritariamente orientate a incrementare l’offerta di edilizia residenziale sociale e pubblica, a favorire i cambi di destinazione d’uso di uffici in abitazioni, ad agevolare la digitalizzazione delle procedure operative di accesso agli atti presso gli uffici tecnici comunali, velocizzando le opportune verifiche edilizio-urbanistiche sugli immobili e prevedendo rapide e opportune soluzioni in caso di lievi difformità oltre a contemplare strumenti rassicuranti e criteri incentivanti, sia di natura fiscale che tecnica, per l’iniziativa privata”, conclude il presidente della Fiaip.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Fiaip –

