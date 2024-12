STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – Anche quest’anno la Liguria ha partecipato a Stoccolma alla cerimonia di consegna dei Nobel. E’ stato il vicepresidente Alessandro Piana a rappresentare la Regione nella capitale svedese per promuovere i fiori di Sanremo.

Grande protagonista l’allestimento floreale “made in Sanremo” sul palco della sala dei Concerti che tradizionalmente ospita l’evento. Anche quest’anno il meglio della produzione floricola sanremese, fornita dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria con il supporto tecnico del mercato dei fiori di Sanremo, ha dato colore e bellezza alla Konserthuset. A decorare la sala 20.000 steli e 6 quintali di verde ornamentale in arrivo direttamente dal mercato dei fiori di Sanremo. Tra questi ortensie, mimosa, ranuncoli, anemoni, orchidee, papaveri, garofani, rose, sterlizie e poi fronde di eucalipto, alloro, aucuba, pitosforo e lentisco. Tutte le migliori produzioni locali conosciute a livello mondiale.

Da molti anni la città di Sanremo rende omaggio al suo illustre cittadino Alfred Nobel, lo scienziato e filantropo svedese che, come molte altre personalità dell’alta borghesia ottocentesca, era un habituè della città rivierasca, dove visse nella prestigiosa residenza, denominata in suo onore villa “Nobel” e dove morì il 10 dicembre 1896. Forse proprio durante il soggiorno sanremese ebbe l’idea di premiare coloro che, durante l’anno precedente, avevano maggiormente contribuito al benessere dell’umanità.

“La presenza di Regione Liguria alla cerimonia dei Nobel è importante perchè ogni anno permette di testimoniare e ricordare il legame che Alfred Nobel ha avuto con la nostra terra – ha detto il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana – La Liguria ha fatto da splendida cornice in tutti i momenti solenni della cerimonia con le fantastiche composizioni dei fiori di Sanremo, apprezzate da oltre mille invitati. Quello nordeuropeo è un mercato fondamentale per la Liguria ed essere presenti a Stoccolma per un’occasione di questo valore internazionale è molto importante”.

Il carico prezioso comprensivo di 120 chili di limoni con ramo e frutto è stato organizzato dal Mercato di Sanremo e spedito già a fine novembre per arrivare in tempo utile per la cerimonia, mantenendo la catena del freddo, in modo da preservare la bellezza dei fiori e far conoscere a tutto il mondo le migliori produzioni locali.

“E’ stato molto importante essere presenti a inizio stagione produttiva – ha concluso il vicepresidente Piana – su un mercato come quello scandinavo. Ancora una volta la nostra presenza serve a promuovere la Liguria come terra dei fiori grazie anche alla partnership tra Comune di Sanremo, Camera di Commercio delle Riviere e Regione Liguria, tenendo conto che siamo al primo posto in Italia per la produzione del fiore reciso e di piante in vaso che rappresentano il 30% della produzione totale nazionale, con un ricavo di 437 milioni di euro l’anno”.

– Foto: Ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS).