ROMA (ITALPRESS) – Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato un contratto di sviluppo proposto dal Gruppo Piaggio che prevede un piano di investimento di circa 112 milioni finalizzato all’ampliamento della produzione dello stabilimento di Pontedera. Il programma di sviluppo industriale, denominato “E-Mobility”, prevede l’introduzione e lo sviluppo di una nuova linea di motori elettrici dedicata a veicoli a zero emissioni di nuova generazione e cinque progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzati allo sviluppo di componenti e sistemi per veicoli a propulsione elettrica, nonchè allo sviluppo di soluzioni in ambito digital che riguardano tematiche di sicurezza e monitoraggio dello stato del veicolo, sistemi avanzati di assistenza alla guida e sistema completo di cybersecurity. Il ministero, considerando che gli investimenti proposti consentono l’inizio di un percorso volto a limitare la dipendenza dalle forniture asiatiche per questa tipologia di componente e di ottenere soluzioni migliori legate alla mobilità, con un minor impatto ambientale e minori consumi energetici nella produzione, ha disposto oltre 38 milioni di agevolazioni a valere sul fondo “Sostegno Filiera Automotive”. Gli investimenti consentiranno il rafforzamento dei dipartimenti preposti di Pontedera, a cui già lavorano 50 specialisti di software e digital manufacturing. L’accordo sarà gestito da Invitalia per conto del ministero.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Piaggio –

