PONTEDERA (PISA) (ITALPRESS) – Il CEO di Piaggio, Michele Colaninno, ed il Vice-President di Foton Motor Group, Ma Rentao, hanno siglato oggi a Pechino il contratto per lo sviluppo congiunto di una nuova gamma di Porter a propulsione elettrica. La cerimonia di firma è avvenuta alla presenza del Presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo Piaggio, Matteo Colaninno, che a Pechino ha incontrato Chang Rui, presidente di Foton Motor Group. La gamma di veicoli commerciali Piaggio si amplierà così con 2 nuove varianti a propulsione elettrica a quattro ruote, pensati per rispondere al meglio alle specifiche esigenze della mobilità intra-city, grazie alla combinazione di dimensioni compatte unite ad una capacità di carico di almeno una tonnellata, particolarmente elevata per la sua categoria.

La nuova gamma di Porter elettrico sarà prodotta negli stabilimenti italiani di Pontedera del Gruppo Piaggio e distribuita entro fine 2024 nei principali Paesi europei attraverso una rete ad elevata specializzazione nella vendita e nell’assistenza di veicoli commerciali, orientata alla massima soddisfazione del cliente.

Sulla nuova gamma del Porter elettrico saranno presenti anche innovative soluzioni in ambito cybersecurity, sicurezza veicolo attiva e passiva, compresi i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Questi nuovi contenuti saranno disponibili anche sulle varianti a propulsione termica del Porter. Gli accordi siglati oggi consolidano la positiva partnership tra i due Gruppi che ha dato vita nel 2021 al nuovo Porter NP6, il primo city truck, in grado di unire dimensioni compatte a una portata straordinaria, con motorizzazioni bi-fuel eco-friendly e che ha ricevuto un notevole apprezzamento dal mercato europeo.

foto: ufficio stampa Gruppo Piaggio

