SANREMO (ITALPRESS) – E’ Jasper Philipsen il vincitore della 115esima edizione della Milano-Sanremo, la Classicissima di Primavera di 288 chilometri con partenza da Pavia e arrivo nella città dei fiori. Il belga della Alpecin-Deceuninck trionfa nella volata ristretta in Via Roma, battendo al fotofinish l’australiano Michael Matthews (Team Jayco AlUla) e lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates). Primo degli italiani Alberto Bettiol, quinto nell’ordine d’arrivo. Nulla da fare per Pogacar, il grande favorito della vigilia: lo sloveno ha provato ad attaccare sul Poggio senza però riuscire a staccare gli avversari. Vittoria numero 23 per il Belgio, l’ultimo successo italiano resta quello di Vincenzo Nibali nel 2018.

