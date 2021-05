NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Philadelphia a un passo dalla semifinale della Eastern Conference, obiettivo già raggiunto ieri sera da Milwaukee nella serie con Miami, chiusa sul 4-0. I 76ers hanno sconfitto senza grosse difficoltà per 132-103 i Washington Wizards portandosi sul 3-0. Alla franchigia della capitale non è bastato il solito Westbrook (26 punti, 12 rimbalzi e 6 assist), grande protagonista Embiid che con 36 punti ha centrato il suo record personale nei play-off Nba. A Ovest, Utah sorpassa Memphis: ora i Jazz conducono la serie per 2-1 grazie al 121-111 al termine di un match molto equilibrato e deciso da un prolifico Donovan Mitchell (29 punti).

Portland porta in parità la sfida con Denver. Dopo due successi dei Nuggets, i Blazers hanno trovato il giusto ritmo davanti agli 8.000 spettatori del Moda Center: decisivo in particolare il terzo quarto, nel quale Portland ha accumulato fino a 33 lunghezze di vantaggio. Soltanto 16 punti per Nikola Jokic (ne aveva 36 di media nei primi tre match), a trascinare Portland ci ha pensato in particolare Norman Powell (29 punti) nella serata di scarsa vena di Damian Lillard. Si riparte mercoledì da gara 5, in casa Denver.

