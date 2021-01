“Vogliamo dare un segnale di ripartenza con questa canzone”. È il messaggio che hanno lanciato Emma e Alessandra Amoroso presentando il singolo “Pezzo di cuore”, che le vede insieme in un duetto inedito da venerdì prossimo. “La canzone è nata senza essere calcolata prima – ha accennato Emma – Una mattina mi sono svegliata, ho chiamato Dario (Dario “Dardust” Faini è il produttore del brano che ha anche scritto con Davide Petrella, ndr) e dopo Alessandra: abbiamo fatto un lavoro in regime Covid-19, con tutte le precauzioni del caso, insomma ‘cotta e mangiata’, come si usa dire”. “In questo progetto ci ha legato la grande amicizia, la fiducia e il rispetto una dell’altra – ha confessato Alessandra – Finora ognuna di noi aveva fatto delle scelte diverse”. “Pezzo di cuore” è un dialogo tra due donne, due amiche, con due percorsi e due personalità differenti ma entrambe sempre alla ricerca della verità delle loro emozioni; il brano, infatti, parla di trovare il modo giusto per vivere i sentimenti in maniera autentica, a partire dall’amore nei propri confronti.

“Non è scontato che due artiste riescano a entrare in simbiosi – ha sottolineato Emma – La cosa bella é che io e Alessandra dovevamo funzionare bene prima per noi stesse, senza nasconderci da artiste di mondo”. “Emma è arriva in un momento giusto della mia vita – ha ammesso Alessandra – Mi batteva forte il cuore e se anche stiamo vivendo un tempo un po’ incerto, questa ripartenza la facciamo a piccoli passi con lo sguardo all’oggi e sul presente”. Il brano è sicuramente uno dei duetti più attesi tra due delle voci femminili più seguite del panorama musicale italiano. “Queta canzone è nata per essere cantata dal vivo – ha sostenuto Emma – È da dieci anni che portiamo vanati una storia discografica e di palazzetti ma il covd-19 è stata una mazzata: l’imperativo è ripartire a tutti i costi”. “In passato ho avuto la fortuna di cantare una canzone di Emma e di fare alcune ospitate – ha ricordato Alessandra – Questa volta è stato più emozionante perché nel brano si sentono Alessandra ed Emma molto vicine anche se con due tonalità differenti”. Una storia comune e due vite vissute per la musica; le carriere di Emma e Alessandra sono iniziate con la vittoria di “Amici” per poi proseguire su binari paralleli, ognuna alla ricerca della propria identità. “Maria (De Filippi, ndr) è molto contenta di questo duo ed è molto orgogliosa di queste due sue figlie – ha rivelato Alessandra – Due donne hanno una potenza molto grande, ci siamo volute bene sin da subito, siamo subito entrate in complicità legate dalla stessa passione, dalla terra che ci unisce e spero di essere un esempio per una unione fra donne”. Emma pensa anche al tour nei palasport, inizialmente previsto lo scorso autunno, posticipato a maggio prossimo. “Cercherò di portare avanti il tour dei dieci anni di carriera – ha sentenziato – Ho bisogno di portare dal vivo i miei musicisti dopo un coito interrotto a causa del covid-19: Alessandra sarà ospite ovunque lo riterrà opportuno”. Questo progetto potrebbe avere un futuro più articolato e ampio. “Un disco insieme sarebbe meraviglioso – ha riflettuto Alessandra – Siamo due amiche prima di essere due colleghe.

Si vocifera possano essere insieme al prossimo festival di Sanremo. “Siamo state già insieme a Sanremo 2012 nella serata dei duetti – ha fatto notare Emma – È stato molto bello e mi dicevo che potevo fidarmi di Alessandra: è un palco importante, ero alle prime armi, anche se in precedenza ci ero stata con i Modà, e saremmo ben contente di ritornarci”. “Non ci hanno ancora fatto sapere nulla per Sanremo, nessuno ci ha chiamate – ha precisato Alessandra – Se ci chiamano diremmo subito di sì: siamo un esempio che le cose belle possono accadere”.

