La Peugeot 508, sia in versione fastback che SW, è senza dubbio una emblematica rappresentazione della storia Peugeot, in cui la capacità di innovare continua a portare una ventata di aria nuova nel panorama automobilistico. Una brezza che, partendo dal design, abbraccia contenuti tecnologici di ultima generazione, fatti per aumentare il piacere di guida a bordo, con il costante contorno di una sicurezza che non ammette punti deboli.

Anzi, su questo ultimo aspetto Peugeot ha pensato nuovamente di innovare il segmento in cui si inserisce, affiancando ai moderni sistemi di assistenza attiva alla guida ADAS una tecnologia di derivazione militare che permette di rilevare la presenza di esseri viventi davanti al veicolo di notte, oppure in caso di visibilità ridotta, in condizioni in cui l’occhio umano non potrebbe altrimenti individuarli.

Dietro la sigla Night Vision si nasconde una telecamera a raggi infrarossi, la cui portata va oltre quella dei pur potenti proiettori anteriori Full LED, favorendo in maniera evidente la sicurezza durante la guida.

La visione ad infrarossi di ciò che accade davanti all’auto viene riportata nel quadro strumenti digitale del Peugeot i-Cockpit, posizionato al di sopra della corona del volante, quindi più in linea con l’asse visivo del guidatore. Un grande aiuto per avere il controllo di ciò che avviene davanti all’auto, anche quando cala il buio più insidioso.

In questo modo, pedoni o animali di altezza superiore a 50 centimetri vengono intercettati in un raggio di rilevamento che va dai 15 metri (per i pedoni) fino a ben 200 (in base alle condizioni di visibilità), con velocità entro i 160 km/h (ovviamente, dove permesso).

La visualizzazione delle immagini è quasi sorprendente, con una scala di grigi che mutano fino a diventare più chiari per gli oggetti più caldi. Quando vengono rilevati, i pedoni o gli animali appaiono riquadrati in giallo, mentre diventano riquadrati di rosso quando il sistema rileva un rischio di impatto con loro.

La modalità Night Vision si attiva azionando il comando a rotella presente sulla razza sinistra del volante ed è disponibile nei contesti di guida in cui vi sia poca visibilità. Una volta selezionata, il quadro strumenti consente la costante visualizzazione dell’immagine ripresa dalla telecamera anteriore posizionata in corrispondenza del logo del Leone presente sulla calandra. Come detto, l’immagine non viene riprodotta sul touch screen a centro plancia, bensì di fronte al guidatore, in posizione ideale per non distrarsi dalla guida.

Nel caso la stessa modalità di visualizzazione non sia selezionata sul quadro strumenti, il sistema monitora comunque ciò che accade davanti all’auto ed invia un allarme sotto forma di finestra temporanea nel quadro strumenti qualora fosse necessario.

I risvolti pratici sono eclatanti, perché il sistema Night Vision intercetta in maniera tempestiva ed efficace le insidie che si celano nella guida notturna, altrimenti non rilevabili dall’uomo a occhio nudo.

Questo sistema viene proposto a richiesta (su entrambe le configurazioni di carrozzeria) sugli allestimenti Allure, GT Line e GT al prezzo di 1.000 euro.

