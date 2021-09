ROMA (ITALPRESS) – Una battaglia degna del nome della gara: 1000Miglia. Questo è stato il quinto dei sette appuntamenti del Peugeot Competition 208 Rally Cup Top 2021. Un rally che di fatto ha rimesso in discussione la lotta al vertice con un verdetto in parte inatteso, ma assolutamente aderente a quanto si è visto sulle tormentate e insidiose strade bresciane. Negli ultimi due appuntamenti stagionali, con in palio un massimo di 51 punti, saranno in quattro a giocarsi il titolo, accomunati dal fatto di essere tutti giovani nati negli anni ’90. Il vincitore (sia del rally che della power stage) e migliore dei protagonisti con le sempre più competitive Peugeot 208 Rally 4 è stato l’empolese Mirco Straffi che rilancia così la propria candidatura al successo finale, complice anche il ritiro del favorito della vigilia, il ventiduenne lucchese Christopher Lucchesi jr. che sino a quel momento aveva vanamente cercato di colmare il minimo gap che li divideva (6″ al momento del k.o. a tre prove dalla fine) sin dalle primissime battute. Puntata interlocutoria invece per il tuttora leader della classifica stagionale, Fabio Farina. Il venticinquenne trentino, ancora una volta, è stato molto bravo, ma ha anche pagato la superiorità della nuova 208 Rally 4 rispetto alla sua Peugeot 208 R2B della precedente generazione: per lui un quarto posto ininfluente ai fini della classifica generale, visto che per la prima volta in stagione è finito fuori dal podio e avendo già raggiunto il numero massimo di quattro risultati utili questo viene forzatamente “scartato”. La bella lotta per il posto d’onore si è risolta a favore del sempre positivo vicentino Nicola Cazzaro sul bresciano Jacopo Trevisani che, reduce dalla recente conquista del Peugeot Competition Raceday Terra 2020-2021, puntava ad un risultato d’eccellenza sulle strade di casa. Debutto sfortunato, invece, per il rientrante Antonio Viale, ritiratosi sulla terza prova speciale.

