ROMA (ITALPRESS) – Incidente d’auto per Gianni Petrucci, presidente della Federbasket ed ex numero uno del Coni. Il 78enne dirigente, secondo quanto si apprende, era diretto a Valmontone con la moglie al momento dell’incidente e si trova ora ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma. La stessa Federazione fa sapere in una nota che Petrucci “non è in pericolo di vita ed è cosciente. Ha riportato alcune fratture ma le sue condizioni non sono gravi ed è stato trattenuto in osservazione per ulteriori accertamenti”.

Nato a Roma il 19 luglio 1945, sposato con Raffaela e padre di Matteo e Niccolò, Petrucci ha lavorato per otto anni presso la segreteria generale del Coni, poi per un anno alla Lega Nazionale Professionisti della Figc a Milano. Segretario generale della Fip (1977-1985) e poi della Figc (1985-1991), dopo una parentesi da vicepresidente della Roma, nel 1992 viene eletto per la prima volta alla guida della Federbasket e confermato quattro anni dopo. Entrato nella Giunta esecutiva del Coni nel 1997, nel 1999 viene eletto presidente del Comitato Olimpico Italiano, rimanendone alla guida fino a inizio 2013. Quindi il ritorno alla Fip, dove è stato confermato presidente anche dalle successive assemblee, l’ultima delle quali nel 2020. Fra gli altri incarichi svolti in carriera anche quello di presidente del Consiglio di Amministrazione della Coni Servizi (2002-2013) e di commissario straordinario della Figc (dicembre 2000-ottobre 2001) mentre dallo scorso gennaio è vicepresidente della Salernitana. È stato anche sindaco del Comune di San Felice Circeo dal 2012 al 2017.

