Petrucci “Al preolimpico per qualificarci, vogliamo Tokyo”

Petrucci “Al preolimpico per qualificarci, vogliamo Tokyo”

"Andiamo al preolimpico per qualificarci, pur sapendo le difficoltà per arrivare a Tokyo. Gli azzurri Nba ci saranno? Mi hanno promesso che se possono vengono volentieri". Lo ha detto il presidente della Fip Gianni Petrucci, a margine delle Final Eight. bf/gm