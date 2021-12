LIENZ (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Petra Vlhova vince lo slalom di Lienz, in Austria, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. La slovacca trionfa con il tempo complessivo di 1’42″10 davanti all’austriaca Katharina Liensberger (+0″51), che recupera una posizione rispetto alla prima manche, precedendo di 17 centesimi la svizzera Michelle Gisin. L’unica italiana a punti è Federica Brignone, che però non riesce a confermarsi dopo il dodicesimo tempo nella prima manche scivolando in sedicesima posizione. Non avevano superato il taglio, invece, le altre cinque azzurre impegnate, ossia Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler, Marta Rossetti, Sophie Mathiou e Anita Gulli.

(ITALPRESS).