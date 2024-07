PetNews Magazine – 9/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di PetNews Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con Canale Europa Tv: - ⁠Il fumo è nocivo anche per gli amici a quattro zampe - Funghi medicinali, un aiuto per gli animali - Passeggiata a 6 zampe, un toccasana per la salute mgg/mrv