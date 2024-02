Petcore, Rowe “Combattere scetticismo con campagne comunicazione”

BRUXELLES (ITALPRESS) - Intervenuta alla conferenza annuale di Petcore sull’importante tema della comunicazione e di come veicolare il giusto messaggio al consumatore e al legislatore, la consulente in comunicazione Sam Rowe ha spiegato che per la campagna "non ci limitiamo a ricordare alle persone che PET è riciclabile, ma diciamo loro che è riciclato ampiamente e su scala. A volte c'è scetticismo sul fatto che le bottiglie di PET finiscano in discarica. Non è così. Abbiamo un tasso di riciclaggio del 60% o 70% in tutta Europa”. xf4/mgg/gtr/