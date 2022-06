ROMA (ITALPRESS) – La peste suina provocata dai cinghiali entra in un piccolo allevamento della zona perimetrata. Sono stati rilevati infatti due casi di positività. Lo ha reso noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato in base a informazioni fornite dall’Istituto Zooprofilattico. Tutti i capi saranno immediatamente abbattuti da parte dei servizi veterinari della Asl ed è in corso la riunione della task-force.

(ITALPRESS).

