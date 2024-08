PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nulla da fare per Sergio Massidda, l’azzurro nel sollevamento pesi 61 kg non è riuscito a superare lo strappo: primo tentativo fallito con 132 chilogrammi, nel secondo e terzo tentativo Massidda ha provato ad alzare 134 kg, ma entrambi sono andati a vuoto. Non avendo concluso la prima prova, l’azzurro non parteciperà allo slancio. “In realtà in cima ai miei rimpianti è che potevo dare di più, questa volta è andata così, ora daremo il massimo per il mondiale di dicembre sperando che tutto vada per il meglio. Mi prenderò un periodo di pausa perchè sono stati mesi e anni duri. Ho bisogno di mettere il cervello in pausa” le parole dell’azzurro. “A livello tecnico ho sbagliato delle cavolate, forse il tentativo uscito un pò meglio è il secondo che però non è andato bene. Io sono molto rancoroso, è un boccone che non scenderà mai. La cosa che mi fa rabbia è che questa è stata un’Olimpiade in cui non ho avuto ansie e pressioni. Ci lavoreremo su, questo è solo un punto di partenza. Non ti lascia libertà, arrivi da vice campione del mondo, ma se ti capita un giorno no e ritorni punto e capo”.

