PORDENONE (ITALPRESS) – “L’Adriatico è uno specchio d’acqua unico, condiviso da più realtà e nazioni. Per questo è fondamentale che tutti collaborino, condividendo dati, approcci e risultati. Solo con una valutazione congiunta possiamo individuare soluzioni adatte alle diverse realtà territoriali. Non esiste una ricetta valida per tutti: ogni territorio ha le proprie peculiarità, ma attraverso il confronto possiamo applicare le soluzioni migliori dove queste sono più efficaci”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier partecipando oggi a Pordenone al convegno dal titolo “La cooperazione fra i gruppi di azione locale pesca e acquacoltura (Galpa) dell’alto Adriatico nel Feampa 2021-2027” nell’ambito della fiera Aquafarm. In particolare, nel corso dell’incontro l’attenzione si è soffermata alcuni progetti di collaborazione tra i quattro Galpa, ossia la gestione della piccola pesca e dei mercati ittici nonchè le problematiche dei cambiamenti climatici e la comunicazione integrata tra le varie realtà dell’Alto Adriatico.

Alla presenza del presidente del Galpa Fvg Pierluigi Medeot e di Antonio Gottardo, Presidente Galpa Flag Veneziano, l’esponente dell’esecutivo Fedriga, nel suo intervento, ha posto in risalto l’importanza di una visione condivisa per la gestione sostenibile di una preziosa risorsa comune quale quella del mare Adriatico.

L’assessore ha evidenziato inoltre come il fine ultimo delle progettualità debba essere quello di ottenere risultati concreti, efficienti ed efficaci. “Ogni euro investito – ha detto Zannier – deve generare un valore, sia esso un risultato positivo o un’esperienza da cui imparare. Quando troviamo una soluzione che funziona, dobbiamo replicarla dove può portare beneficio”.

Zannier ha inoltre ricordato l’importanza del dialogo e della comunicazione tra gli attori del sistema, evidenziando come l’organismo che vede protagoniste le tre Regioni ora stia funzionando “perchè esiste un’interlocuzione costante e sincera tra tutti i soggetti coinvolti. Ci conosciamo personalmente e questo rafforza la collaborazione e l’efficienza del sistema”.

Concludendo il suo intervento, l’assessore ha richiamato l’attenzione sull’importanza della comunicazione verso il pubblico esterno: “Pesca, acquacoltura e agricoltura affrontano le stesse sfide: mercati complessi, regole stringenti e una percezione spesso distorta della loro realtà. Dobbiamo unire le forze per raccontare meglio il nostro lavoro, evidenziando il valore e la sostenibilità delle nostre attività. Solo parlando con una voce comune possiamo ottenere il giusto riconoscimento”.

foto: ufficio stampa Regione Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).