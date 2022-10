Pesca, Mattei “Settore fondamentale per la vita economica e sociale”

"Il contributo dello Stato, in un momento di difficoltà come questo, deve aumentare soprattutto per quanto riguarda il caro gasolio ma anche per le giornate di pesca del 2023 che sono molto inferiori", ha detto il segretario nazionale Ugl Agroalimentare. xb1/ads/gsl