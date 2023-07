Pesca illegale, Guardia Costiera ferma peschereccio e sequestra reti

ROMA (ITALPRESS) - La Guardia Costiera ha intercettato e bloccato un peschereccio nelle acque del Tirreno meridionale intento in attività di pesca con reti derivanti irregolari, che ha tentato di abbandonare in mare allo scopo di sottrarsi al controllo. Il Comandante dell'imbarcazione è stato denunciato. Sono stati sottoposti a sequestro circa 260 chili di prodotto ittico presente a bordo, tra cui due esemplari di pesce spada sottomisura e gli attrezzi da pesca consistenti in circa 5.000 metri di reti derivanti irregolari. vbo/gtr