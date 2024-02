PRAGELATO (ITALPRESS) – Italia sulla vetta del mondo stamattina a Pragelato (To) in occasione della seconda giornata dei World Triathlon Winter Championships Pragelato-Sestriere: Franco Pesavento e Sandra Mairhofer sono i campioni del mondo di Winter Triathlon 2024. L’atleta della Granbike si è aggiudicato la medaglia d’oro con un tempo di 01:33:51. A tagliare per secondo il traguardo il norvegese Christian Hans Tungesvik seguito dal ceco Marek Rauchfuss. Podio sfiorato per Giuseppe Lamastra, arrivato quarto; settima posizione per Alessandro Saravalle, decima per Guglielmo Giuliano e dodicesima per Sebastian Davare. “Una gara molto impegnativa, non pensavo di fare questo risultato perchè ho avuto un inizio di stagione difficile. Ringrazio la Federazione, l’allenatore e me stesso per l’impegno che ci metto tutti i giorni. Ancora più bello vincere in casa con l’affetto e il tifo del pubblico”, le parole di Pesavento. Sandra Mairhofer si conferma anche nell’edizione 2024 della rassegna iridata campionessa del mondo di Winter Triathlon: l’atleta della Granbike conquista la vittoria con un tempo di 01:50:32, battendo così la ceca Aneta Grabmuller Soldati e la norvegese Julie Meinicke. “Evento bellissimo e percorso molto duro: il fatto di aver vinto in casa un Mondiale mi rende ancora più felice ed emozionata”, il commento della Mairhofer subito dopo l’arrivo. La classifica delle azzurre in gara per la categoria Elite si completa con il sesto posto di Bianca Morvillo e il decimo di Elisa Sordello.

