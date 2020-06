La Federazione Internazionale ha comunicato le nuove date delle quattro tappe di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, qualificanti per i Giochi di Tokyo, che a causa della pandemia da Coronavirus non si sono potute disputare nel 2020. Questi i quattro appuntamenti: Sofia (Bul), 9-11 aprile 2021; Tashkent (Uzb), 16-18 aprile 2021; Baku (Aze), 7-9 maggio 2021; Pesaro (Ita), 28-30 maggio 2021. L’unica gara italiana, la World Cup originariamente prevista nella città di Rossini per il 7 aprile scorso, che sarebbe stata la prima del circuito di quest’anno, slitta in coda alle altre del Circuito Fig, divenendone, di fatto, la finalissima.

(ITALPRESS).