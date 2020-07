#Pernontornareindietro, i consigli dell’ISS per un’estate in sicurezza

#Pernontornareindietro, i consigli dell’ISS per un’estate in sicurezza

Vivere pienamente l’estate senza trascurare le regole per non tornare indietro. È questo il messaggio con cui i ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità si rivolgono ai cittadini, e soprattutto ai giovani, ricordando in un video le precauzioni essenziali per contrastare il coronavirus. sat/mrv/red