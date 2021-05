MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Sergio Perez è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere che ha aperto il weekend del Gran Premio di Monaco di Formula 1. Sul circuito di Montecarlo il pilota messicano della Red Bull ha realizzato il miglior tempo nelle FP1, chiudendo il suo giro veloce in 1’12″487. Secondo tempo per il ferrarista Carlos Sainz (+0″119) davanti all’olandese della Red Bull Max Verstappen (+0″161) e a Pierre Gasly dell’Alpha Tauri. La sessione di Charles Leclerc è invece terminata a pochi minuti dal via a causa di un problema alla trasmissione: il monegasco è tornato ai box preoccupato in seguito a un team radio in cui inizialmente lamentava un “danno alla quarta marcia”. Pochi riferimenti dunque per il padrone di casa che proverà a girare senza difficoltà nelle FP2 del pomeriggio. Solamente quinto il leader del Mondiale, Lewis Hamilton, il quale paga un distacco di 508 millesimi e precede il compagno di box Valtteri Bottas (+0″644). Chiudono la top-10 Lando Norris (McLaren), Sebastian Vettel (Aston Martin), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) e Kimi Raikkonen (Alfa Romeo).

(ITALPRESS).