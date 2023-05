Perché è difficile rinegoziare il mutuo? E quali sono le alternative?

La rinegoziazione del mutuo con Garanzia di Stato non è decollata come previsto e per questo sono sempre più le persone che scelgono alternative come i Prestiti in Convenzione INPS o NoiPA con Cessione del Quinto per estinguere il proprio mutuo.

In questo articolo, analizzeremo i motivi per cui la rinegoziazione del mutuo con garanzia di stato incontra ostacoli nella sua applicazione su larga scala e discuteremo le ragioni che rendono il prestito in Convenzione INPS o NoiPA con Cessione del Quinto un‘opzione vantaggiosa per l’estinzione del mutuo in corso. Perché prima di prendere una decisione, è molto importante valutare attentamente le condizioni offerte dalle diverse banche e analizzare la situazione con un occhio critico, ricordando sempre di pensare con la propria testa riguardo i propri soldi.

La rinegoziazione del mutuo con Garanzia di Stato aveva l’obiettivo di aiutare i mutuatari a modificare le condizioni dei loro mutui, rendendoli più convenienti attraverso il passaggio da un tasso variabile a un tasso fisso.

La Legge di Bilancio del 2023 ha, infatti, introdotto il Bonus con garanzia di Stato proprio per aiutare le persone a modificare le condizioni dei loro mutui e renderli più convenienti.

Il processo, però, si è rivelato più difficile del previsto a causa di alcune restrizioni che rendono l’accesso a questo tipo bonus complicato per molti. Ma prima di approfondire queste problematiche, è importante capire cosa significano “tasso variabile” e “tasso fisso” in un mutuo.

Un mutuo a tasso variabile prevede un interesse che cambia nel tempo in base alle condizioni del mercato, mentre il tasso fisso è un interesse che rimane invariato per tutta la durata del mutuo.

In sintesi:

un mutuo a tasso fisso offre rate costanti per tutta la durata del rimborso mentre quello a tasso variabile può subire variazioni future.

La rinegoziazione del mutuo con garanzia di Stato permette il passaggio da un tasso variabile a un tasso fisso, offrendo una maggiore prevedibilità delle rate future.

Tuttavia, per accedere a questa rinegoziazione, bisogna rispettare alcuni requisiti stringenti:

avere un mutuo a tasso variabile puro; avere un reddito ISEE non superiore a 35mila euro; avere un contratto di mutuo originario non superiore a 200mila euro; non avere mai avuto ritardi nei pagamenti delle rate.

Queste restrizioni rendono l’accesso alla rinegoziazione con garanzia di Stato difficile per la maggior parte delle persone, spingendole a cercare alternative.

Una soluzione potrebbe essere la surroga del mutuo, ossia il trasferimento del mutuo da una banca all’altra per ottenere condizioni migliori, come un tasso di interesse più basso.

Tuttavia, nel contesto storico attuale di rialzo dei tassi d’interesse, la surroga potrebbe non essere la soluzione più conveniente, in quanto le banche non possono offrire tassi di interesse significativamente più bassi rispetto a quelli dei mutui in corso. Inoltre, il processo di surroga può comportare costi e tempi di attesa che potrebbero compromettere ulteriormente la convenienza dell’operazione.

L’alternativa vantaggiosa dei Prestiti in Convenzione

Di fronte a queste difficoltà, un’alternativa molto vantaggiosa per estinguere il proprio mutuo è il prestito in Convenzione INPS o NoiPA con Cessione del Quinto. Questa soluzione presenta diversi vantaggi, tra cui:

permette di estinguere l’ipoteca sull’immobile e di diventare finalmente proprietario della propria casa; consente di passare da un tasso variabile a un tasso fisso per tutta la durata del finanziamento; alleggerisce la rata diluendo l’importo residuo fino a 120 mesi.

Un ulteriore vantaggio dei prestiti in Convenzione INPS o NoiPA con Cessione del Quinto è che possono essere richiesti anche da chi in passato ha avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

Ricapitolando, la rinegoziazione del mutuo con garanzia di Stato si è rivelata di difficile accesso a causa delle restrizioni imposte, spingendo molti a cercare alternative più vantaggiose e facilmente accessibili.

Tra queste, il prestito in Convenzione INPS o NoiPA con Cessione del Quinto emerge come una valida soluzione per estinguere il proprio mutuo. La rinegoziazione con garanzia di Stato, pur essendo un’opportunità offerta dalla Legge di Bilancio 2023, ha mostrato di avere delle limitazioni nella sua applicazione pratica. Ecco perché è importante valutare attentamente tutte le alternative disponibili e, nel caso dei prestiti in Convenzione INPS o NoiPA con Cessione del Quinto, sfruttare i vantaggi offerti da questa tipologia di finanziamento.

In conclusione, se stai valutando la possibilità di rinegoziare il tuo mutuo, è importante prendere in considerazione tutte le opzioni disponibili e confrontarle con il tuo attuale contratto di mutuo. La rinegoziazione del mutuo con garanzia di Stato potrebbe non essere la soluzione ideale per tutti, ma il prestito in Convenzione INPS o NoiPA con Cessione del Quinto rappresenta un’ottima alternativa per molti. Prima di prendere una decisione, valuta attentamente le condizioni offerte dalle diverse banche e analizza la situazione con un occhio critico, ricordando sempre di pensare con la tua testa riguardo i tuoi soldi.