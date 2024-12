L’inverno è una stagione critica per la batteria di un’automobile, perché le temperature rigide rischiano di peggiorare rapidamente le condizioni della batteria e di compromettere le prestazioni di tutto il veicolo. Per tale motivo, è importante conoscere i sintomi di una batteria scarica, come prevenirne il malfunzionamento e cosa fare in caso di emergenza.

A volte può tuttavia capitare di avere una piccola disattenzione ed essere perciò costretti a un cambio batteria auto. In questi casi è possibile rivolgersi a una delle oltre 350 sedi di Euromaster, punto di riferimento in Italia per tutto ciò che riguarda la manutenzione auto, grazie alla competenza di tecnici certificati, pronti a intervenire su ogni tipologia di veicolo.

Batteria scarica? Quali sono i sintomi a cui prestare attenzione

La batteria scarica in inverno è un problema molto frequente, dal momento che le basse temperature rallentano le reazioni chimiche che avvengono al suo interno, riducendo la capacità di accumulare e fornire energia. Durante i mesi invernali inoltre, il frequente utilizzo del sistema di riscaldamento e dei fari, pone la batteria sotto ulteriore stress, accelerandone l’usura.

Per capire se è bene fare un controllo, è bene fare attenzione a questi sintomi di una batteria scarica molto facili da riconoscere:

Avviamento lento dell’auto;

Luci deboli;

Dispositivi elettrici intermittenti.

Come prevenire una batteria scarica in inverno

Per fortuna, basta mettere in atto alcuni semplici accorgimenti, per ridurre drasticamente le chances che la batteria dell’auto si scarichi completamente.

Una buona idea, specialmente se il veicolo resta fermo per lunghi periodi, potrebbe essere quella di utilizzare un mantenitore di carica, così da tenere la batteria al livello ottimale senza sovraccaricarla. Allo stesso modo, isolarla con un copribatteria termico riduce l’esposizione al freddo, mantenendo più stabile la temperatura anche nelle giornate più rigide.

Per scongiurare il cambio batteria si consiglia anche di cambiare alcune abitudini di utilizzo del veicolo. Ad esempio, per quanto possibile, sarebbe opportuno evitare tragitti troppo brevi e parcheggiare in luoghi riparati. Avviare l’auto e spegnerla dopo pochi minuti non dà infatti alla batteria il tempo di ricaricarsi adeguatamente, mentre tenerla parcheggiata al freddo per troppo tempo ne accelera l’usura. È inoltre opportuno accendere l’auto almeno una volta al giorno, così da mantenere la batteria attiva e carica.

Anche spegnere i dispositivi elettrici superflui può allungare la vita della batteria in inverno. L’utilizzo di radio, luci interne o di altri device che consumano energia favorisce l’aumento dei consumi e per questo potrebbero compromettere una batteria quasi scarica.

Cosa fare se la batteria si scarica improvvisamente

Nonostante tutte le precauzioni, può capitare di scordare le luci accese e di trovare la batteria scarica. Per farla ripartire, si possono valutare due alternative: