“Finalmente possiamo celebrare questo Festival” annuncia il direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai Marcello Ciannamea aprendo la conferenza stampa, l’ultima di Sanremo 2025.

I dati gli danno ragione: la serata di ieri è stata vista da 13 milioni 427 mila spettatori pari al 73,1% di share. I numeri, come nelle serate precedenti, crescono nelle fasce più giovani: la media delle cinque serate è stata nel totale degli individui del 67,1% con 12 milioni 500 mila spettatori mentre nella fascia 15-24 è stata dell’84,3% con 1 milione 100 mila spettatori: In valori assoluti è il migliore risultato dal 2000 e in share il migliore dal 1987”.

Ciannamea parla di un “Festival sempre più giovane e, anche, sempre più digital, visto che il 12% del tempo dedicato al Festival è stato sui social”. Il direttore ringrazia Carlo Conti “per avere accettato questa sfida e per averla vinta nel senso più largo del termine” e inaspettatamente anche Fiorello “che in queste serate mi ha sostenuto con contenuti importanti”.

Chi gli dà del “normalizzatore”, chi gli dà del democristiano, chi dice che il suo Festival è sovranista. Carlo Conti in conferenza stampa non si scompone: “Io sono normale” dice, sorridendo. E definisce il suo Festival “baudiano perché lui ci ha insegnato a farlo in questo modo, con polemiche e giurie che non vanno d’accordo. Alla fine gira e rigira il Festival è sempre una Messa cantata dove a volte puoi inserire una chitarra elettrica o un organo ma è un meraviglioso rito collettivo e spero che questo Festival sia stato “baudiano” nel miglior senso della parola. E spero che almeno un po’ delle canzoni possano restare nel tempo”. (ITALPRESS).

foto Ipa Agency