“Per non perdere noi” è il nuovo singolo di Brunori Sas

MILANO (ITALPRESS) – Dopo la partecipazione da protagonista al 75esimo Festival di Sanremo e la traversata live a colpi di sold out sui palchi dei principali palasport italiani, il viaggio nell’immaginario poetico di Brunori Sas prosegue in radio: da domani, 18 aprile, in rotazione radiofonica Per non perdere noi, il nuovo singolo estratto dal suo ultimo progetto discografico L’albero delle noci (Island Records).

Opening track del disco, composta da Dario Brunori e scritta a quattro mani con Riccardo Sinigallia che l’ha anche prodotta, Per non perdere noi è un intimo gioiello cantautorale che accende uno spotlight su una relazione esposta alle intemperie del tempo e della vita, dove ciò che resiste è la consapevolezza di non volersi perdere. Per fondere musica e immagini in un unico toccante racconto, è disponibile da ora anche il video del brano, per la regia di Giacomo Triglia e prodotto dal team di Mompracem (Pier Giorgio Bellocchio, Antonio Manetti e Marco Manetti).

Girato in bianco e nero, in un’atmosfera sospesa tra reale e onirico, il videoclip mette in scena una live performance costruita con grande attenzione estetica, per restituire tutta l’energia della musica senza perdere il focus sulla dimensione più fragile e riflessiva. Mantenendo la sua anima live, con Dario e l’intera band al centro della scena, il video si muove sempre con un respiro cinematografico, dove la performance si trasforma in una profonda esperienza visiva dialogando con le immagini d’archivio in super8 che scorrono sullo sfondo -gli stessi frame, dal matrimonio dei genitori del cantautore, utilizzati nell’ultimo tour per introdurre la canzone.

“Nel video il brano assume significati inaspettati e sembra quasi tratteggiare l’essenza della relazione che mi lega ai miei musicisti, dopo più di quindici anni di onorata carriera. “Tutto molto bello”, avrebbe detto un grande che ci ha lasciati da poco. Buon ascolto e buona visione” dice Brunori Sas.

