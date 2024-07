ROMA (ITALPRESS) – In Italia grazie all’associazione ICOSIT per ricevere il premio “Telesia for Peoples”, il giovanissimo Devarjaye “DJ” Daniel ha trascorso una giornata con i Carabinieri.

La sua storia ha fatto il giro del mondo. La sua battaglia contro un raro cancro al cervello e alla colonna vertebrale non gli ha impedito di coronare il sogno di essere nominato ufficiale onorario da oltre 100 agenzie di polizia statunitensi.

Oggi il suo sogno lo ha portato in Italia, ospite dell’Arma dei Carabinieri alla quale è particolarmente legato.

Dopo aver ricevuto la tessera di socio “ad honorem” dal Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, generale di Corpo d’Armata Libero Lo Sardo, ha visitato le scuderie del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, a Roma. Successivamente, ha avuto modo di osservare da vicino gli equipaggiamenti e i mezzi militari dell’8° Reggimento Carabinieri “Lazio”, per poi recarsi in visita al Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dove ha ricevuto il “diploma di investigatore scientifico”.

Una giornata ricca di emozioni, nella speranza che possano fungere da stimolo per vincere la battaglia più importante.

