MILANO (ITALPRESS) – Il buon andamento dei risultati commerciali, unito alla crescita dei mercati degli ultimi mesi, ha

permesso a banca Mediolanum di chiudere il primo trimestre con commissioni nette per 290 milioni, in aumento dell’11% rispetto al primo trimestre 2023. Il margine da interessi pari a 220 milioni beneficia fortemente del diverso contesto dei tassi di

interesse rispetto all’inizio del 2023 e registra pertanto un aumento del 40%. Il margine operativo ha raggiunto i 283,1 milioni, un incremento del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie al contributo positivo fornito da ogni settore aziendale e all’efficace leva operativa. L’utile netto si attesta a 220,5 milioni, in crescita del 24% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il totale delle masse gestite e amministrate è pari a 125,9 miliardi, risultando in incremento del 7% dalla fine del 2023. Gli impieghi alla clientela retail del Gruppo si attestano a 16,91 miliardi, in riduzione del1’1% rispetto alla fine dell’anno. L’incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale crediti del Gruppo rimane estremamente contenuta ed è pari allo 0,79%. Il Common Equity Tier 1 Ratio al 31 marzo conferma la solidità di Banca Mediolanum attestandosi al 22,9%. La raccolta netta totale è stata positiva per 3,06 miliardi, mentre quella netta gestita ha raggiunto 1,18 miliardi. I crediti erogati nel corso del periodo ammontano a 561 milioni, riflettendo peraltro il generale rallentamento nel settore immobiliare. “La strategia di servizio integrato alla clientela di Banca Mediolanum, si riflette in un conto economico ben diversificato che produce risultati in qualsiasi contesto di mercato. Il margine operativo è l’espressione del contributo

positivo fornito da ogni settore aziendale e dell’efficace leva operativa, oltre che dell’andamento del margine da interessi derivante dal perdurare dello scenario favorevole della curva dei tassi. Registriamo quindi un ottimo primo trimestre, con 221 milioni di utile netto, con le masse in gestione che raggiungono

la cifra record di 126 miliardi, risultati di cui sono assolutamente soddisfatto. Infine, l’acquisizione di nuovi clienti è in aumento dell’11% rispetto allo scorso anno, grazie soprattutto al successo delle iniziative promozionali lanciate ad inizio 2024 e al contributo di Selfy, e porta il totale dei nostri clienti bancari a 1.840.000, il 2% in più rispetto a inizio anno”, commenta Massimo Doris, Ad di Banca Mediolanum.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Banca Mediolanum –

