ROMA (ITALPRESS) – Sono passate poche settimane dall’insediamento ufficiale del nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni e dall’inizio dello svolgimento delle sue funzioni. Ad oggi, dopo i primi giorni di lavoro, il presidente del Consiglio gode della fiducia del 40,6% della popolazione, ovviamente con picchi quasi totalitari tra gli elettori del centrodestra e oltre 1/3 degli elettori dei partiti minori. Nel complesso, in questo momento, 1 italiano su 4 (il 26,9%) ha la sensazione che questo Governo possa arrivare tranquillamente a fine legislatura, mentre per la metà del campione il nuovo Esecutivo potrebbe avere una vita più breve. Una minaccia alla stabilità che, secondo le percezioni degli italiani, potrebbe arrivare dall’interno e, in particolare, da Silvio Berlusconi e gli alleati di Forza Italia, oltre che dalla stessa squadra di Governo a causa di discussioni e litigi. Una sensazione che deriva anche dal fatto che, per oltre 2/3 degli elettori, il sostegno di Forza Italia al Governo Meloni è “ballerino” e cambierà di volta in volta in base alle proposte. Un’opinione trasversale tra tutti i partiti – ad esclusione di Forza Italia e Lega – e ancora più forte tra l’elettorato dell’opposizione.

Dati Euromedia Research – Realizzato il 03/11/2022 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

