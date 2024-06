ROMA (ITALPRESS) – Italia Team al completo in vista delle gare di

pentathlon moderno ai Giochi di Parigi 2024. La chiusura dell’UIPM Olympic World Ranking list avvenuta all’indomani della fine dei Mondiali disputati a Zhengzhou, in Cina, infatti, ha decretato la matematica qualificazione di Matteo Cicinelli. Il giovane romano, dunque, si va ad aggiungere ad Elena Micheli, bi-campionessa mondiale e vincitrice a giugno di un anno fa della finale di Coppa del Mondo ad Ankara, e ad Alice Sotero e a Giorgio Malan, che riuscirono a timbrare il biglietto per l’Olimpiade francese grazie al trionfo nelle rispettive competizioni ai Giochi Europei di Cracovia 2023. L’Italia, quindi, ha centrato il massimo dei posti disponibili per i Giochi (due in campo femminile e due in quello maschile), le cui prove individuali sono in programma tra la North Paris Arena e lo Chateau de Versailles da giovedì 8 a domenica 11 agosto.

– foto ufficio stampa Fipm –

(ITALPRESS).

