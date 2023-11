Pentassuglia “Con accordo tra Puglia e città Giappone scambio forte”

BARI (ITALPRESS) - È stato siglato a Bari il patto di Amicizia tra la Regione Puglia e le 20 città e paesi della Prefettura del sud del Giappone di Saga, che conta 860mila abitanti. “Per la Puglia - spiega l'assessore all'Agricoltura Donato Pentassuglia - questa partnership è importantissima, perché ci stiamo lavorando da diversi anni. C’è uno scambio culturale e di informazioni molto forte, stiamo sancendo con questo protocollo un’ulteriore prospettiva di futuro che mira alla pace tra i popoli, ma anche alle conoscenze da applicare in agricoltura con un’apertura di un mercato importantissimo per la Puglia in valori di export e per le nostre produzioni per l’agroalimentare”. xa2/pc/gtr