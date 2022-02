PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Federico Pellegrino ha vinto l’argento nella sprint maschile in tecnica libera alle Olimpiadi di Pechino. L’oro è andato al norvegese Johannes Klaebo, il bronzo al rappresentante del comitato olimpico russo Alexander Terentev. Per il 31enne poliziotto di Nus si tratta del secondo argento consecutivo dopo quello di Pyeongchang: quattro anni fa chiuse al secondo posto la sprint ma in tecnica classica.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com