Pella “Accordo con Sport e Salute per ammodernare l’impiantistica”

ROMA (ITALPRESS) - "L'obiettivo dell'accordo è portare lo sport, attraverso Sport e Salute, in tutti i Comuni, in un grande gioco di squadra, che stimoli la cittadinanza a praticare l'attività sportiva per abbattere i costi sociali, per stimolare le persone a vivere il senso di comunità e di appartenenza e, nello stesso tempo, dare un ammodernamento a quella che è l'impiantistica sportiva che oggi ha bisogno di essere rigenerata, di essere trasformata e in qualche modo invogliata attraverso il ruolo attivo dei Comuni. Ci vuole un'azione comune, una condivisione istituzionale che passa attraverso il governo, Sport e Salute e i Comuni che, come dice il Presidente Mattarella, che sono la parte più prossima ai cittadini". Lo ha detto il presidente dell'Anci, Roberto Pella, a margine della conferenza stampa in cui è stata annunciata l'intesa operativa con Sport e Salute per promuovere lo sport come strumento essenziale per la salute e l'inclusione sociale e per rafforzare l'impiantistica sul territorio. xi2/gm/gtr