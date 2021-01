ROMA (ITALPRESS) – Solo tre le partite della regular-season dell’Nba che si sono disputate nella notte italiana. Sconfitta esterna per i New Orleans Pelicans, caduti per 129-118 sul parquet della Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City, la tana di Utah Jazz, che conquista così il suo settimo successo consecutivo. Altra super prestazione di Donovan Mitchell, a referto con 36 punti (season-high) e top-scorer dell’incontro; tra gli ospiti, 27 punti di Zion Williamson, mentre Nicolò Melli entra dalla panchina a match concluso e raggranella due minuti scarsi di impiego (1 rimbalzo). Los Angeles Lakers ancora imbattuti in trasferta: l’ottava affermazione in altrettante gare arriva al Fiserv Forum di Milwaukee, dove i Bucks capitolano per 113-106 sotto i colpi di LeBron James, sotto la doccia con un bottino personale di 34 punti contro i 25 del ‘dirimpettaiò Giannis Antetokounmpo. Vincono lontano da casa anche i New York Knicks, che violano il Chase Center di San Francisco battendo per 119-104 i Golden State Warriors, che possono consolarsi solo con i 30 punti di Stephen Curry.

