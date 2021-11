Il Segretario di Stato di San Marino, Federico Pedini Amati e la Segreteria di Stato per il Turismo, la Cooperazione, le Poste e l’Expo Si dicono “profondamente sconvolti e addolorati per l’improvvisa e prematura scomparsa del Commissario Generale di San Marino per Expo Mauro Maiani”. Mauro Maiani è scomparso a causa di un malore lo scorso 31 ottobre a Dubai all’interno del suo appartamento ad Expo Village. Si trovava negli Emirati Arabi per seguire i lavori di Expo Dubai 2020 inaugurato lo scorso primo ottobre e per il quale rivestiva il ruolo di Commissario Generale di San Marino, carica che aveva già ricoperto anche in passato a Lisbona 1998, Milano 2015 e Shangai 2010.

Per anni diplomatico all’interno del Dipartimento Affari Esteri è stato Segretario d’Ambasciata presso l’OSCE, rappresentante di San Marino nel Consiglio Esecutivo dell’UNWTO, rappresentante presso l’ETC e Ambasciatore non residente in Brasile. Rivestiva oggi l’incarico di ambasciatore in Portogallo e negli Emirati Arabi oltre a ricoprire il ruolo di Focal Point dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite per la Repubblica di San Marino e quello di delegato di San Marino al BIE (dal 2004). Collaboratore e consulente per numerosi progetti della Segreteria di Stato per il Turismo e dell’Ufficio di Stato per il Turismo era laureato in Lingua e Letteratura con un “Master Degree on Communications” dell’Università degli Studi di San Marino. Era specializzato in “Front-Office Management” presso la School of Hotel della Cornell University di Ithaca (USA) ed in “Marketing Turistico” presso la SDA dell’Università “Luigi Bocconi” di Milano. Parlava 5 lingue ed aveva amici in ogni angolo del mondo.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo, la Cooperazione, le Poste e l’Expo) commenta: “Io perdo un amico e un valido collaboratore, la Repubblica di San Marino perde un diplomatico di assoluto valore, innamorato del suo Paese e costantemente impegnato a promuoverne la bellezza e le peculiarità nel mondo. Questi sono giorni di immenso dolore, domani accoglierò il feretro di Mauro e lo accompagnerò nella sua amata Repubblica, poi, insieme agli staff di Segreteria, Commissariato e Padiglione e di concerto con le istituzioni degli Emirati Arabi mi impegnerò personalmente per far proseguire al meglio l’impegno sammarinese ad Expo Dubai 2020 onorando con ogni mezzo possibile la memoria di Mauro Maiani”. (ITALPRESS).