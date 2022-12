ROMA (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro dell’Agricoltura, ha ricevuto oggi la medaglia dell’Albo d’onore della Federcuochi, la più numerosa associazione di cuochi italiani, anche per l’impegno nella lotta all’agropirateria con la campagna #noFakefood e per la vittoria #pizzaUnesco.

Dal palco Pecoraro Scanio ha rilanciato due proposte: “Chiedo ai parlamentari di tutti gli schieramenti di rifinanziare il fondo per i prodotti agroalimentari tradizionali e di sostenere la candidatura all’Unesco della cucina di casa italiana per tutelare le cucine di territorio e regionale che sono un tratto distintivo della nostra cultura. I cuochi sono i custodi di molti saperi tradizionali e ambasciatori della nostra cultura enogastronomica”.

