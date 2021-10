ROMA (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio è stato ministro del governo Prodi, dal 2013 sostenitore di M5S alla Camera e della De Petris al Senato, in questa tornata ha sostenuto a Roma Virginia Raggi con una lista civica ed ecologista ma anche Manfredi a Napoli e Sala a Milano. Sono scelte che prefigurano un’alleanza tra centrosinistra e M5S. “Dopo ogni elezione – spiega in un’intervista all’Italpress – è normale una confusione e oggi vedo esaltazioni eccessive che non considerano che i milioni di astenuti possono capovolgere alle prossime elezioni ogni risultato. Quindi prudenza e lavoro concreto per riconquistare la fiducia dei cittadini. Il centrodestra non è sconfitto, ha solo rallentato”. Secondo Pecoraro Scanio “riproporre oggi l’Ulivo è atto nostalgico e autoreferenziale. Considero quella una bella esperienza, ma del passato. Oggi serve quella grande coalizione della sostenibilità di cui parlò Conte dinanzi a Palazzo Chigi. Di fronte alla crisi climatica globale serve una larga Alleanza per la Terra, civica, ecologista e progressista. E il M5S può essere protagonista, non aggregato, in questa prospettiva. Quindi no alle divisioni , occorre essere uniti. E la mia sfida resta l’Ecodigital. Le transizioni ecologica e digitale possono rilanciare occupazione e benessere oltre che tutelare il nostro habitat“.

