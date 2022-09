Pecoraro Scanio “Intervenire contro la crisi climatica”

"Non intervenire contro la crisi climatica è criminale". Lo afferma, in un video, il presidente della Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio che lancia un appello a tutti i candidati premier "per evitare lutti e danni a famiglie e imprese". "Finora - aggiunge - Conte è l'unico candidato premier a mettere ai primi punti del programma la lotta al cambiamento climatico". mgg/gtr