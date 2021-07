ROMA (ITALPRESS) – “Oggi i Farmer market sono un esempio mondiale di agricoltura familiare e amica del territorio. Sono orgoglioso di aver firmato la legge che nel 2001 ha dato avvio a questa vera rivoluzione e di aver assistito oggi al mercato di campagna Amica del Circo Massimo alla presentazione da parte del segretario generale della Coldiretti Enzo Gesmundo della coalizione mondiale dei farmer market alla presenza della vice segretaria Onu Amina J. Mohammed”. Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e del comitato scientifico di Campagna Amica.

“Coldiretti e Campagna Amica puntano su qualità, donne e giovani e saranno il cardine di questa coalizione per evitare che operazioni come nuove etichette definite nutrizionali o climatiche mirino in realtà a distruggere le agricolture familiari e le diete territoriali come quella mediterranea per imporre un modello intensivo controllato da poche multinazionali del cibo anonimo , dei pesticidi e della distribuzione”, prosegue.

(ITALPRESS).