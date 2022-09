Pecoraro Scanio “Da Procida augurio ad Agrigento Capitale Cultura2025”

"Da Procida, capitale della Cultura di quest'anno per dare un saluto ad Agrigento Capitale della Cultura nel 2025". Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde in un video in compagnia del sindaco di Procida Raimondo Ambrosino. pc/red