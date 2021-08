ROMA (ITALPRESS) – “Dal 2013 ho votato alla camera M5S e al senato la de Petris per i loro programmi ambientalisti. Oggi credo che per avere un RaggiBis più ecologista e innovativo servano uomini e donne più coraggiosi e leali nell’aula Giulio Cesare. E’ una bella novità la lista ecologista e innovatrice guidata da Alessandro Bianchi mio collega nel governo Prodi e romano appassionato e con candidati come Lapo Sermonti che ha scritto con Di Battista la proposta di servizio civico ambientale. Io sosterrò i candidati eco-digital in tutte le liste che appoggiano la Raggi”. E’ quanto dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, già ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente e leader dei Verdi nel decennio di maggior forza. Oggi insegna Turismo sostenibile alle Università di Milano Bicocca, Roma Tor Vergata e Napoli Federico II ed è indicato tra gli ispiratori della lista civica della Raggi ed anche di una lista eco-digital.

“In questi anni – aggiunge – ho apprezzato il lavoro su ambiente e agricoltura del presidente della Commissione ambiente Daniele Diaco, dell’ex eurodeputato Tamburrano e dei Cinque stelle di Ostia e altre realtà territoriali ma troppe proposte innovative sono state boicottate non solo da lobby e ostruzionismi burocratici ma anche da uno scarso appoggio in Consiglio comunale e da collaboratori inadeguati o sleali. Spero che più ecologisti e veri innovatori siano eletti in tutte le liste per arrivare davvero a RomaExpo2030 con una capitale Smart e Eco”.

(ITALPRESS).