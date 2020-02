ROMA (ITALPRESS) – Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti ha proposto, all’assemblea nazionale del Pd, Valentina Cuppi, sindaco del comune di Marzabotto (Bologna), come presidente del Partito democratico. “Una giovane donna, una sindaca, un’amministratrice, avere una presidente sindaca e’ un segnale di un’attenzione che vogliamo dare alla concretezza della vita delle persone”, ha detto Zingaretti. L’assemblea l’ha eletta con un solo astenuto. “Per la prima volta nella storia tutta la presidenza del Pd e’ composta da donne”, ha concluso Zingaretti.

“La politica non e’ qualcosa di cui le persone devono diffidare, anzi e’ incontro vero con i bisogni delle persone, un incontro che noi sindaci abbiamo tutti i giorni”, ha detto Cuppi. “La democrazia non potra’ mai essere sostituita da piazze virtuali – ha aggiunto Cuppi -. La nostra strada e’ quella di rendere sempre piu’ capillare la democrazia”.

